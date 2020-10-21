МВС із 21 жовтня переходить на посилений варіант несення служби

Міністерство внутрішніх справ із 21 жовтня до 1 листопада працюватиме в посиленому режимі, повідомив перший заступник голови МВС Сергій Яровий.

«У повному обсязі розгортається система управління: центральних і регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та ДПСУ. Необхідно налагодити обмін інформацією на рівні головних управлінь Нацполіції, центрального офісу Нацполіції. Особлива увага на переміщення всіх груп», – заявив Яровий під час селекторної наради, повідомляє пресслужба МВС.

За його словами, також до 23 жовтня авіація МВС повинна бути передислокована до місць базування і переведена у режим чергування.

Яровий повідомив, що правоохоронці вже взялися за виконання завдань: під охорону взято 1340 територіальних виборчих комісій із залученням 2729 поліцейських.

«Вже завтра, 22 жовтня, беремо під охорону дільничні виборчі комісії. Крім того, поліція продовжує роботу по документуванню правопорушень на всіх етапах виборчого процесу. Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 6 185 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. За результатами їх розгляду складено 1 436 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень і розпочато 475 кримінальних проваджень», – сказав він.

Зі свого боку, голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що у день виборів посилено нестимуть службу понад 42 тисячі рятувальників і понад 3 тисячі спеціальної техніки та 12 повітряних суден.

На 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.