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Голова Одеської ОВА звільнив свого заступника. Раніше його затримали за хабарництво

Про це Максим Марченко повідомив у своєму Телеграмі 10 січня.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова. Про це він повідомив у своєму Телеграмі 10 січня.

«Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

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Причин звільнення Марченко не уточнив.

Служба безпеки України 5 січня повідомила, що затримала за хабар заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Хоча правоохоронці не називали імені затриманого, медіа, зокрема, «Укрінформ», повідомляли, що йдеться про Олега Муратова.

Згодом стало відомо, що Муратов вийшов під заставу в понад 3 мільйони гривень.

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