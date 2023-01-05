СБУ заявила, що затримала заступника голови Одеської обладміністрації за хабар

Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, заявляє відомство 5 січня.

За даними СБУ, чиновник мав намір отримати 35 тисяч доларів за допомогу одному з підлеглих в уникненні кримінальної відповідальності.

«Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник», – йдеться в повідомленні.

Служба задокументувала отримання посадовцем частину цієї суми – 27 тисяч доларів. Його затримали в адміністративній будівлі обласної державної адміністрації під час передачі отриманих коштів водію.

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Під час обшуку, стверджує відомство, правоохоронці виявили в помешканні та автомобілі фігуранта понад 45 тисяч доларів, більше ніж 21 тисяч євро, а також золоті злитки та монети.

Йому повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, а також у підбурюванні до дачі хабара. Питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

СБУ не називає імені затриманого. Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко має першого заступника і сімох заступників. Ані він, ані пресслужба ОВА наразі не коментували повідомлення про затримання.