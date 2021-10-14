Одеський художній музей отримав статус національного – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про надання комунальній установі «Одеський художній музей» статусу національного». Документ опублікований на сайті голови держави 14 жовтня.

Згідно з указом, статус присвоюють, «враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності комунальної установи «Одеський художній музей» як провідного культурно-освітнього і науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій».

Кабінету міністрів України доручено опрацювати питання про проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам’ятці національного значення, в якій розташований музей.

А Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою указом доручено розглянути питання щодо присвоєння Одеському національному художньому музею імені Oлександра Ройтбурда, який очолював Одеський художній музей із 2018 року і помер у серпні цього року.

14 жовтня Олександру Ройтбурду мало виповнитися 60 років.

Олександр Ройтбурд помер через онкологічне захворювання, яке ускладнилось внаслідок перенесеної ним у тяжкій формі коронавірусної хвороби. Про смерть художника стало відомо 8 серпня.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з 2018 року, його контракт був розрахований на п’ять років, до 2023-го.