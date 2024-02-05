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Офіцер ГРУ працював у «Форумі вільної Росії» – розслідування

Будівля російської військової розвідки, відомої за радянською абревіатурою ГРУ (зараз організація має назву «Головне управління Генштабу Збройних сил РФ»)
Будівля російської військової розвідки, відомої за радянською абревіатурою ГРУ (зараз організація має назву «Головне управління Генштабу Збройних сил РФ»)

Колишній учасник опозиційного «Форуму вільної Росії», який розробляв санкційну політику проти Москви, виявився співробітником російської військової розвідки, йдеться в розслідуванні видання The Insider.

Журналісти стверджують, що їм вдалося розкрити справжню особу активіста Івана Жихарєва, який брав участь у роботі Московської відкритої школи з прав людини. Насправді цю людину звуть Іван Жигарєв, і він брав участь в операціях підрозділу ГРУ, відповідального за спеціальні операції за кордоном. Серед них – замах на колишнього агента британської розвідки Сергія Скрипаля та вибухи на військових складах у Чехії, йдеться у розслідуванні.

Жигарєв народився в сімʼї радянського військового у Східній Німеччині, служив у армійському загоні спецпризначення та навчався у Військовій академії ГРУ. Він кілька років виїжджав за кордон з іншими офіцерами військової розвідки із фальшивими документами, йдеться у тексті.

Зокрема, він їздив до Австрії, Німеччини, Грузії, Нідерландів та Франції. Одночасно з ним поїздки здійснювали його імовірні товариші по службі – Анатолій Чепіга, Олександр Мішкін, і ще один офіцер, ймовірно, повʼязаний зі спробою замаху на болгарського постачальника зброї Еміліана Гебрева.

У 2017 році Жигарєв під імʼям Жихарєва увійшов до Московської відкритої школи прав людини при Сахаровському центрі, розповідає The Insider. Він брав участь у кампаніях підтримки правозахисників у вʼязниці та координував підтримку киргизького правозахисника Азімжана Аскарова.

Організація надала йому рекомендацію для участі в опозиційному «Форумі вільної Росії». Він відвідував його у 2017–2019 роках. У 2017 році форум склав «список Путіна» – перелік чиновників, бізнесменів, журналістів та громадських діячів, проти яких опозиціонери пропонували країнам Заходу запровадити санкції. Жигарєв брав участь у групі, яка розробляла список, ідеться у розслідуванні.

Крім робочої групи «списку Путіна», імовірний офіцер ГРУ зареєструвався в групи правозахисту та кадрового резерву. Особливої активності він не виявляв, згадують інші активісти форуму.

Працювати з правозахисниками Жигарєв перестав у 2021 році. The Insider повʼязує це з тим, що його ім'я потрапило до списку імовірних співробітників військової розвідки, опублікованого французькою владою.

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