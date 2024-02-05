Офіцер ГРУ працював у «Форумі вільної Росії» – розслідування

Колишній учасник опозиційного «Форуму вільної Росії», який розробляв санкційну політику проти Москви, виявився співробітником російської військової розвідки, йдеться в розслідуванні видання The Insider.

Журналісти стверджують, що їм вдалося розкрити справжню особу активіста Івана Жихарєва, який брав участь у роботі Московської відкритої школи з прав людини. Насправді цю людину звуть Іван Жигарєв, і він брав участь в операціях підрозділу ГРУ, відповідального за спеціальні операції за кордоном. Серед них – замах на колишнього агента британської розвідки Сергія Скрипаля та вибухи на військових складах у Чехії, йдеться у розслідуванні.

Жигарєв народився в сімʼї радянського військового у Східній Німеччині, служив у армійському загоні спецпризначення та навчався у Військовій академії ГРУ. Він кілька років виїжджав за кордон з іншими офіцерами військової розвідки із фальшивими документами, йдеться у тексті.

Зокрема, він їздив до Австрії, Німеччини, Грузії, Нідерландів та Франції. Одночасно з ним поїздки здійснювали його імовірні товариші по службі – Анатолій Чепіга, Олександр Мішкін, і ще один офіцер, ймовірно, повʼязаний зі спробою замаху на болгарського постачальника зброї Еміліана Гебрева.

У 2017 році Жигарєв під імʼям Жихарєва увійшов до Московської відкритої школи прав людини при Сахаровському центрі, розповідає The Insider. Він брав участь у кампаніях підтримки правозахисників у вʼязниці та координував підтримку киргизького правозахисника Азімжана Аскарова.

Організація надала йому рекомендацію для участі в опозиційному «Форумі вільної Росії». Він відвідував його у 2017–2019 роках. У 2017 році форум склав «список Путіна» – перелік чиновників, бізнесменів, журналістів та громадських діячів, проти яких опозиціонери пропонували країнам Заходу запровадити санкції. Жигарєв брав участь у групі, яка розробляла список, ідеться у розслідуванні.

Крім робочої групи «списку Путіна», імовірний офіцер ГРУ зареєструвався в групи правозахисту та кадрового резерву. Особливої активності він не виявляв, згадують інші активісти форуму.

Працювати з правозахисниками Жигарєв перестав у 2021 році. The Insider повʼязує це з тим, що його ім'я потрапило до списку імовірних співробітників військової розвідки, опублікованого французькою владою.