Офіс президента повідомив, що 14 травня відбудеться засідання РНБО

Ввечері 14 травня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомив Офіс президента.

Брифінг за підсумками засідання відбудеться орієнтовно о 17:30.

Тема засідання наразі невідома, однак 27 квітня президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО. Це відбулося під час наради в Херсонській області, де обговорювали безпекову ситуацію на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.