В Офісі прокурора почали допити потерпілих, звільнених з полону бойовиків

Офіс генерального прокурора почав допитувати людей, звільнених в рамках обміну 29 грудня 2019 року з полону незаконних збройних угруповань. Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури 13 січня.

Як уточнюють в Офісі, слідчі дії проводять спільно зі Службою безпеки України, поки що – в місцях, де звільнені проходять реабілітацію та лікуються.

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Слідчі дії планують провести з усіма 76 колишніми полоненими «у якомога стислі строки без шкоди процесу їх фізичного та емоційного відновлення».

«За результатами допитів вже задокументовано чергові докази грубого порушення представниками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, звільнені з полону свідчать про катування, застосування фізичного насильства, нелюдське поводження з полоненими, що є ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)», – повідомляє Офіс прокурора.

У прокуратурі також просять всіх, кому відомо про факти порушення міжнародного гуманітарного права та прав громадян України на окупованих територіях, звертатися до Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, при Офісі генерального прокурора.

29 грудня в рамках обміну з підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» на підконтрольну Україні територію повернулися 76 людей. Київ видав 124 осіб.

За даними представниці України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерії Лутковської, у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей.