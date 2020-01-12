Денісова назвала пріоритетним для омбудсмана питання звільнення кожного «в’язня Кремля»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала пріоритетним для себе питання звільнення «в’язнів Кремля». Про це вона написала у фейсбуці до Дня українського політв’язня, що відзначають 12 січня.

«У сучасній історії України 12 січня має новий контекст, адже російська влада продовжує ув’язнювати українців і кримських татар, які виступають проти окупаційної влади та агресії Кремля. Завдяки спільним зусиллям за останні пів року на Батьківщину повернулися десятки українських політв’язнів та військовополонених. Проте досі у російських в’язницях та на тимчасово окупованих територіях утримуються сотні українських громадян. Питання звільнення кожного з них для мене – пріоритетне. Зроблю все можливе для повернення всіх громадян України додому», – зазначила Денісова.

7 вересня 2019 року в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

29 грудня в рамках обміну з підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» на підконтрольну Україні територію повернулися 76 людей. Київ видав 124 осіб.

За даними представниці України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерії Лутковської, у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей.