В Україні зросла кількість дітей, поранених через російські обстріли – ОГП

В Україні до 416 зросла кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомили в Офісі генпрокурора вранці 10 травня. Напередодні повідомляли про 415 поранених. Число загиблих залишилося незмінним від попереднього дня – 226.

В ОГП уточнили, що 8 травня внаслідок обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка на Одещині була поранена 17-річна дівчина.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – заявили у прокуратурі.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1657 закладів освіти, 132 із них – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3381 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.