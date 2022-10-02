Прокуратура встановила загибель 412 дітей через агресію Росії

В Україні станом на ранок 2 жовтня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за встановленою ювенальними прокурорами інформацією, загинули 412 дітей, щонайменше 784 – зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

Напередодні повідомляли про встановлену загибель 399 дітей і поранення 783.

У прокуратурі наголошують, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«Стало відомо, що 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області внаслідок прицільного обстрілу ворогом колони цивільних машин із людьми, які намагалися евакуюватися, загинуло 13 дітей. 30 вересня внаслідок обстрілу села Подоли Куп’янського району Харківської області отримав травми 13-літній хлопець», – уточнили в ОГП.

Крім того, за повідомленням, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджені 2562 заклади освіти, з них 295 – зруйновані повністю.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.