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ОГП: військовий РФ отримав заочну підозру у справі про знущання над цивільними на Чернігівщині у березні

Йдеться про військового РФ, який, за даними слідства, у березні 2022 року жорстоко поводився з цивільними під час окупації села Пакуль Чернігівського району

На Чернігівщині черговому військовослужбовцю РФ повідомлено заочно про підозру у жорстокому поводженні з цивільними, повідомила у середу пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації с. Пакуль Чернігівського району військовий РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села. Він здійснив у їх бік постріли з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Іншого дня підозрюваний віддав незаконний наказ підлеглим військовослужбовцям РФ провести обшук однієї з баз відпочинку в окупованому селі Андріївка Чернігівського району. У результаті власнику бази нанесено матеріальну шкоду», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, підозру оголошено за статтею про «порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб».

В Україні вже винесли кілька вироків щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Першим стало засудження у травні минулого до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

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