В ОГП підтвердили призначення Донського тимчасовим керівником департаменту з розслідування справ Майдану

В Офісі генерального прокурора відповіли на запит Радіо Свобода щодо кадрових призначень у структурному підрозділі ОГП, відповідальному за розслідування справ Майдану.

«Наказом Генерального прокурора від 17.07.2020 виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Офісу Генерального прокурора тимчасово покладені на заступника начальника (цього – ред.) Департаменту... Донського Олексія Ілліча», – ідеться у відповіді на запит.

У грудні 2019 року на засіданні Київського апеляційного суду адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила відвід прокурорам (Сергію Куцому, Віталію Суботіну та Олександру Шевеленку), яких Генпрокуратура направила на заміну прокурорам Донському, Земскову, Симонову та Іванову, які вели справу 5 років, і які, на думку Закревської, «відмовились зливати справу про розстріл на Інститутській 20 лютого і погоджуватись зі звільненням обвинувачених».

У ГПУ тоді офіційно не коментували рішення про заміну прокурорів у справі.Київського апеляційного суду.