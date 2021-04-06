В Україні на понад 5% зменшилася кількість кадрів у галузі охорони здоров’я у 2020 році – ООН

В Україні у 2020 році на понад 5 відсотків зменшилася кількість кадрів у галузі охорони здоров’я, повідомили під час презентації інформаційної записки моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй із прав людини «Про вплив пандемії та заходів уряду на права працівників і працівниць охорони здоров’я в Україні».

«У 2020 році кількість працівників охорони здоров’я скоротилася на 5,4% – із 777 000 в січні до 734 900 в грудні, – що також може бути пов’язано з поточним процесом реформування системи охорони здоров’я. З огляду на те, що Україна стикалася з дефіцитом кадрів у цій галузі ще до пандемії, зменшення кількості працівників охорони здоров’я у 2020 році, ймовірно, матиме негативний вплив на право населення на охорону здоров’я, у тому числі доступ до основних послуг та їхню якість», – наголошують експерти.

У місії також висловили занепокоєння тим, що погані робочі умови працівників охорони здоров’я, які беруть участь у реагуванні на COVID-19, призвели до дефіциту персоналу (через хвороби і звільнення).

За даними ООН, 84 відсотки підтверджених випадків зараження COVID-19 серед працівників охорони здоров’я складають жінки.

Разом із тим в ООН додали, що в Україні один із найвищих серед країн Європи рівень прямих витрат приватних домогосподарств на медичне обслуговування.

«Прямі витрати домогосподарств склали 46 відсотків від загальних витрат на охорону здоров’я в Україні проти 27 відсотків у Європейському регіоні ВООЗ та 17 відсотків у країнах Європейського союзу», – зазначили в ООН.

В організації також зауважили, що частка усіх державних витрат на охорону здоров’я – нижча від середнього показника у Європі (3 відсотки від ВВП у 2019 році.

«Чотири роки поспіль Україна не виконує національне зобов’язання, затверджене законом у 2017 році, про спрямування не менше від п’яти відсотків ВВП на охорону здоров’я», – мовиться в інформаційній записці.

Разом із тим, ООН розробило такі рекомендації для України:

збільшити публічне фінансування охорони здоров’я;

надати пріоритет охороні здоров’я у бюджетах усіх рівнів більше ніж 5 відсотків від ВВП;

збільшити середню зарплату усім працівникам охорони здоров’я;

забезпечити належний захист на роботі;

поліпшити соціальний захист;

залучати працівників до ухвалення рішень на усіх рівнях.