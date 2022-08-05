ОГП: в Україні через масштабну агресію Росії загинули 359 дітей, 700 поранені

В Україні станом на ранок 5 серпня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули 359 дітей і щонайменше 700 зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора. Напередодні повідомляли про 358 загиблих і 693 поранених дітей.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, «оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях».

Найбільше постраждало дітей, за даними ОГП, у Донецькій області – 371, Харківській – 195, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 57, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

«4 серпня внаслідок обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області поранення зазнали троє дітей віком від 8 до 15 років. Стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області на початку збройної агресії. Також в ході фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донецької області, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей», – уточнили у прокуратурі.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти, з них 230 – зруйновано повністю.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.