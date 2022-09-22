ОГП: зросла кількість дітей, поранених через масштабну агресію Росії

В Україні до щонайменше 767 зросла кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомив вранці 22 вересня Офіс генерального прокурора.

21 вересня повідомляли про 764 поранених. Число загиблих дітей залишилося незмінним відучора: 391.

«21 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Курахове Донецької області зазнав поранення 8-річний хлопчик. 20 вересня внаслідок обстрілу окупантами Куп’янська Харківської області поранено 16-річного хлопця», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Через бомбардування й обстріли збройними силами Росії пошкоджено 2500 закладів освіти в Україні, з них 289 – зруйновані повністю, додали в Офісі генпрокурора.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.