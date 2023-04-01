ОГП: в Україні зросла кількість загиблих і постраждалих через війну РФ дітей

В Україні станом на ранок 1 квітня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули, за даними ювенальних прокурорів, 467 дітей, щонайменше 944 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

«31 березня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Авдіївка Донецької області загинув 5-місячний хлопчик. 28 березня внаслідок обстрілу військами держави-агресора села Колісниківка Харківської області поранено 13-річного хлопчика», – уточнили в ОГП.

Напередодні повідомляли про 466 загиблих і 943 поранених дітей.

В ОГП наголошують, що наведені цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 26 березня підтвердило загибель 8 401 і поранення 14 023 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

З 1 по 26 березня в організації зафіксували дані про загибель 159 людей і поранення 485.

В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.