ОГП: слідство перевіряє дві основні версії вибухів на полігоні на Хмельниччині

Офіс генпрокурора заявляє, що у рамках розслідування вибухів на військовому полігоні у Хмельницькому слідство перевіряє дві основні версії – можливу диверсію та порушення правил поводження з боєприпасами під час їх розвантаження.

Як повідомляє пресслужба ОГП, за однією з версій, вибухи могли стати наслідком умисних дій, за іншою – первинну детонацію могло спричинити недотримання встановлених правил поводження з боєприпасами під час їх розвантаження.

Наразі триває встановлення обставин, які підтвердять або спростують кожну з цих версій.

Сили спеціальних операцій ЗСУ вдень 31 липня повідомили, що на Хмельниччині на території полігону однієї з військових частин сталася «надзвичайна подія», внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

За даними Офісу генпрокурора, інцидент стався 31 липня 2026 року близько 11:55 у Хмельницькому, детонація боєприпасів тривала упродовж дня. В ОГП повідомили, що п’ятеро військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти, восьмеро поранені.

Раніше повідомлялось, що через вибухи постраждали троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, зв’язку не було з п’ятьма військовими.



