ССО: детонація боєприпасів на Хмельниччині завершилась, досі немає зв’язку з п’ятьма військовими

Троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України зазнали поранень внаслідок детонації боєприпасів на полігоні однієї з військових частин на Хмельниччині, повідомляє пресслужба ССО.

За повідомленням, досі немає зв’язку з п’ятьма військовослужбовцями Сил спецоперацій.

Зазначається, що на 19:00 детонація боєприпасів завершилась. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження, попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

У Силах спецоперацій заявляють, що надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин та причини події.

За попередніми даними Офісу генпрокурора, інцидент стався 31 липня 2026 року близько 11:55 у Хмельницькому. В ОГП повідомляли про чотирьох постраждалих військових та ще кількох зниклих.

Сили спеціальних операцій ЗСУ вдень 31 липня повідомили, що на Хмельниччині на території полігону однієї з військових частин сталася «надзвичайна подія», внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Про можливі причини цього інциденту не повідомляється.

Перед цим обласна влада повідомляла, що вдень 31 липня у Хмельницькому пролунали вибухи.

Водночас Повітряна тривога 31 липня в місті не оголошувалась. Згідно з мапою повітряних тривог, востаннє сигнал тривоги у Хмельницькому районі оголошували 30 липня з 05:52 до 06:06.