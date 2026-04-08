Напад на суддю в Дніпрі: підозрюваних взяли під варту без права на заставу – ОГП

Суд у Дніпрі обрав запобіжні заходи підозрюваним у нападі на суддю – тримання під вартою без права внесення застави, повідомили 8 квітня в Офісі генерального прокурора.

«За клопотанням прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у нападі на суддю районного суду – тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що в ході слідчих й оперативно-розшукових заходів встановили ще одного підозрюваного.

У березні в Раді суддів України повідомили, що невідомі скоїли напад на суддю Індустріального районного суду Дніпра. «Троє невідомих у балаклавах, які перебували в автомобілі без державних номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку, завдали тяжкої травми голови, застосували перцевий балончик і намагалися силою посадити суддю в автомобіль. Нападу зазнав також чоловік потерпілої, який перешкодив викраденню дружини. Суддя госпіталізована, стан її здоров’я тяжкий», – повідомили у відомстві.

Потерпіла суддя наразі публічно цю інформацію РСУ не коментувала.

У Раді суддів України заявили: це, ймовірно, перший такий напад від початку повномасштабної війни, і закликали державні органи переглянути обсяг відкритих даних про суддів у державних реєстрах.

6 квітня в поліції повідомили, що на Дніпропетровщині в ході спецоперації затримали підозрюваних у нападі: чоловіків віком від 33 до 36 років.

У поліції зазначили, що напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої.

Там додали, що затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: «замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини», «погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного».