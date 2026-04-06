У поліції заявили про затримання підозрюваних у нападі на суддю в Дніпрі

На Дніпропетровщині в ході спецоперації поліцейські затримали підозрюваних у нападі на суддю в Дніпрі, що стався минулого місяця, повідомило місцеве управління поліції.

«Напад стався 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста. Коли жінка вийшла з авто, на неї напали троє чоловіків, після чого поїхали з місця злочину на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження», – нагадали правоохоронці.

У поліції зазначили, що напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої.

«На території Дніпропетровської і Кіровоградської областей відбулися 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання і в транспортних засобах фігурантів. У результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали осіб, причетних до злочину. Це чоловіки віком від 33 до 36 років», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: «замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини», «погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного». Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За словами правоохоронців, досудове розслідування триває, встановлюють інших можливих учасників злочину і його замовників.

У березні в Раді суддів України повідомили, що невідомі скоїли напад на суддю Індустріального районного суду Дніпра. «Троє невідомих у балаклавах, які перебували в автомобілі без державних номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку, завдали тяжкої травми голови, застосували перцевий балончик і намагалися силою посадити суддю в автомобіль. Нападу зазнав також чоловік потерпілої, який перешкодив викраденню дружини. Суддя госпіталізована, стан її здоров’я тяжкий», – повідомили у відомстві.

Потерпіла суддя наразі публічно цю інформацію РСУ не коментувала.

У Раді суддів України заявили: це, ймовірно, перший такий напад від початку повномасштабної війни, і закликали державні органи переглянути обсяг відкритих даних про суддів у державних реєстрах.