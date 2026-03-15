У Дніпрі невідомі у балаклавах скоїли напад на суддю, її намагались викрасти – РСУ

У п’ятницю, 13 березня 2026 року, о 17.00 було скоєно напад на суддю Індустріального районного суду Дніпра, йдеться в офіційній заяві Ради суддів України (РСУ).

«Троє невідомих у балаклавах, які перебували в автомобілі без державних номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку, завдали тяжкої травми голови, застосували перцевий балончик та намагалися силою посадити суддю в автомобіль. Нападу зазнав також чоловік потерпілої, який перешкодив викраденню дружини. Суддя госпіталізована, стан її здоров’я тяжкий», – повідомили у відомстві.

Потерпіла суддя наразі публічно цю інформацію РСУ не коментувала.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань посилює роботу з розслідування катувань і порушень прав людини, заявила пресслужба ДБР 6 березня.

За повідомленням, рішення ухвалили в рамках виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, затвердженої Кабінетом міністрів.

«Щоб посилити цю роботу, у структурі Головного слідчого управління ДБР створено спеціалізований підрозділ, який розслідує злочини, пов’язані з катуванням та іншим неналежним поводженням з людьми з боку правоохоронців і суддів», – заявляє пресслужба.



