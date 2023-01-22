ОГП: кількість поранених через агресію Росії дітей зросла до 914

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії станом на 22 січня поранені щонайменше 914 дітей, повідомили в Офісі генпрокурора. Напередодні в прокуратурі повідомляли про 909 поранених дітей. Число загиблих дітей не змінилося – 459.

«20 січня через обстріл ворогом Херсону зазнав поранення 14-річний хлопчик. 20 січня в селі Нова Петрівка Херсонської області внаслідок детонації міни постраждав 15-річний хлопець. 21 січня внаслідок обстрілу окупантами Вовчанська Харківської області постраждала 7-річна дівчинка. 21 січня на дорозі біля села Любомирівка Миколаївської області підірвався на міні цивільний автомобіль. Родина, яка в ньому була разом із немовлям, зазнала поранення. 21 січня внаслідок обстрілу військами РФ села Студенок Сумської області поранений 17-річний хлопець», – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 із них – зруйновані повністю, додали в ОГП.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.