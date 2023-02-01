ОГП: кількість поранених через агресію Росії дітей зросла до 918

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії станом на 1 лютого поранені щонайменше 918 дітей, повідомили в Офісі генпрокурора. Напередодні в прокуратурі повідомляли про 917 поранених дітей. Число загиблих дітей не змінилося – 459.

«31 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області зазнав поранення 16-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії пошкоджено 3126 закладів освіти в Україні, 337 із них – зруйновані повністю.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 110 випадків загибелі і 11 547 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 29 січня.

Від 1 до 29 січня УВКПЛ ООН зафіксувало 170 випадків загибелі і 506 – поранення цивільних в Україні.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.