Кількість загиблих через агресію Росії дітей зросла до 461 – ОГП

В Україні станом на ранок 6 лютого внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинула 461 дитина, щонайменше 919 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

Напередодні в ОГП повідомляли про 460 загиблих і 919 поранених дітей.

«Стало відомо, що 2 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Гола Пристань Херсонської області загорівся автомобіль. У ньому перебувало троє людей, в тому числі 8-річний хлопчик. Дитина загинула», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що наведені дані – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Дані ОГП близькі до статистики ООН, згідно з якою з лютого 2022 року було вбито та поранено близько 1100 українських дітей.