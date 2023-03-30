Військового РФ засудили до 12 років в’язниці за знущання над жителями Київської області – ОГП

Російського військового засудили до 12 років позбавлення волі за знущання над цивільними жителями Київської області, які намагалися евакуюватися, повідомив 30 березня Офіс генерального прокурора.
Його визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни.
«Прокурори у суді довели, що на початку березня 2022 року під час окупації військами РФ населених пунктів поблизу міста Києва, перебуваючи поблизу села Бузова Києво-Святошинського району Київської області, засуджений вчиняв протиправні дії стосовно цивільного населення. Військовий РФ, будучи у стані алкогольного сп’яніння та, погрожуючи вогнепальною зброєю, зупинив автомобіль у складі автоколони цивільного населення, яке намагалося евакуюватися із зони бойових дій», – йдеться в повідомленні.
«Він наказав подружжю вийти з автівки та примусив чоловіка зняти одяг вище пояса. Принижуючи його людську гідність, окупант вдарив потерпілого прикладом по голові та хотів вистрелити в нього. Проте, не зробив цього з причин, що не залежали від його волі», – додали в прокуратурі.
Судовий розгляд відбувся у порядку спеціального судового провадження. Імені військового в ОГП не наводять.
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