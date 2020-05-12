Окружний суд отримав позов проти уряду Китаю та держорганів України через епідемію COVID-19

Окружний адміністративний суд повідомляє про позов проти Державної ради Китайської народної республіки та низки державних органів та експосадовців України у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться в повідомленні суду 12 травня.

Відповідачами в цьому позові є, окрім Державної ради КНР, Офіс президента України, Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, а також колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук, ексміністри охорони здоров’я Зоряна Скалецька та Ілля Ємець і ще 48 народних депутатів України, які входять до комітетів Верховної Ради з питань бюджету та з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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Позов, згідно з заявою, подала певна громадська організація, назву якої суд не розголошує. Вона просить Окружний адміністративний суд «визнати бездіяльність вказаних відповідачів щодо невжиття належних заходів реагування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 (коронавірусної хвороби – ред.)».

«Загалом позов містить дев’ять вимог, серед яких – зобов’язати Уряд КНР виплатити усі цивільно-правові збитки та реституцію, встановлені нормами міжнародного права; зобов’язати КМУ розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», а МОЗ – забезпечити проведення комплексних клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», – йдеться в повідомленні.

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Зараз суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Станом на ранок 12 травня в Україні виявили 16 023 хворих на коронавірусну інфекцію, з них 3373 людини одужали, 425 померли.

Новий коронавірус SARS-CoV-2, раніше відомий як 2019-nCoV, виявили у Китаї наприкінці минулого року. Він спричиняє захворювання COVID-19. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, в інших – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем. Це може перерости в пневмонію, що може стати смертельною. Більшість хворих видужує.