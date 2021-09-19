У Німеччині відкрився альтернативний «Октоберфест»

Всесвітньо відомий мюнхенський пивний фестиваль «Октоберфест» був скасований другий рік поспіль через коронавірусну пандемію, але це не завадило охочим провести альтернативний захід.

18 вересня, у дату початку фестивалю, люди зібралися на Терезиній луці (Терезієнвізе) недалеко від центру Мюнхену, де зазвичай відбувається святкування, одягнені у традиційні костюми і приносячи з собою пиво та закуски для святкування.

Місто відзначає цю подію іншими способами, хоча навряд чи це приверне мільйони людей як традиційний «Октоберфест».

Близько 50 ресторанів і пабів планують оформити в стилі наметів «Октоберфесту» у рамках заходу, що триватиме до 3 жовтня.

В інших пабах будуть музика «Октоберфесту», пиво і традиційні костюми. Для тих, хто не може прийти, існує онлайн-захід для участі в «Октоберфесті».

Влада сподівається, що «Октоберфест» відбудеться у 2022 році.

Традиційний фестиваль, який проводять на незабудованій зеленій луці, був започаткований 1810 року як святкування шлюбу кронпринца Баварії, який пізніше став королем тоді ще окремої держави Баварії Людвіґом I. Спершу, як випливає з назви, його проводили в жовтні, але з часом посунули вперед, на кінець вересня й самий початок жовтня, коли в Мюнхені зазвичай краща погода. Його бувало скасовували з таких причин, як епідемії (зокрема, холери), війни чи повоєнні економічні труднощі. Зокрема, його вже скасовували через нинішню пандемію 2020 року.

Зазвичай протягом свята, що триває від 16 до 18 днів, його відвідує близько 6 мільйонів людей – найбільше з самої Баварії, але загалом із усього світу.