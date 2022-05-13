Держспецзвʼязку: окупанти «шантажем і погрозами» змушують українських провайдерів підключатися до мереж РФ

У Держспецзвʼязку заявляють, що Росія постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до власної, підконтрольної спецслужбам системи, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.



«Сьогодні зранку терористи з так званої росгвардії рф захопили приміщення херсонської компанії «Статус» і відключили все комунікаційне обладнання. Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі», – повідомляє відомство у телеграмі.

У Держспецзвʼязку наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства – всі подібні випадки фіксуються і будуть долучатися як докази до справ проти РФ в міжнародних інстанціях.

1 травня повідомлялось, що в Херсонській та частині Запорізької областей зник мобільний зв’язок та інтернет. Згодом фахівці мобільних операторів та Державної служби спеціального зв’язку змогли відновити мобільний зв’язок у Херсоні.