У 85% населених пунктів Херсонщини відновлено доступ до інтернету – «Укртелеком»

Роботу інтернет-мережі в Херсонській області відновлено, повідомила компанія «Укртелеком».

«Наразі інтернет-послуги доступні у 85% населених пунктів області, де є мережі оператора. Загалом послуги інтернет-доступу надаються у 87% населених пунктів, підключених до мереж «Укртелекому», та доступні в усіх областях, крім Луганської», – йдеться в повідомленні.

Крім того, завершилися ремонтні роботи на магістральній лінії в Харківській області.

«Вчора вночі у Закарпатській області ракетного удару зазнав інфраструктурний об’єкт неподалік від АТС Укртелекому, внаслідок чого відбулось знеструмлення обладнання оператора та втрата інтернет-послуг для абонентів населеного пункту. Незважаючи на високу задимленість в будівлі через вибиті вікна в АТС, начальнику дільниці вдалося запустити дизельний генератор протягом години та повернути інтернет-доступ для абонентів», – повідомили також у компанії.

Напередодні у компанії «Київстар» повідомили про посилення сигналу мереж для окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Про те, що зник зв’язок на Херсонщині, а також частково на Запоріжжі, стало відомо 1 травня.

Українська влада заявила, що причинами відсутності зв’язку стали обриви військами РФ «обладнання волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах».

2 травня агенція Reuters із посиланням на лондонську компанію NetBlocks, яка займається моніторингом збоїв у роботі інтернету, повідомила, що Росія перенаправляє інтернет-трафік на окупованій території Херсонської області на свою інфраструктуру.

Раніше сьогодні Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила про відновлення зв’язку всіх мобільних операторів у Херсоні та області.