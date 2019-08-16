Суд у Москві засудив колишнього українського мільярдера до 9 років колонії

Суд у Москві засудив колишнього українського мільярдера Олега Мкртчана до дев’яти років колонії. Його визнали винним у шахрайстві та зобов’язали виплатити понад 198 мільярдів рублів дочірньому підприємству російського державного «Внешэкономбанка».

Мкртчан був одним із найбагатших людей України, однак втратив свої активи після початку російської агресії на Донбасі.

Мкртчан – колишній бізнес-партнер українського мільярдера та колишнього голови Донецької обласної державної адміністрації Сергія Тарути, засновник «Індустріального союзу Донбасу» – донецької металургійної компанії.

Вона контролювала близько 40 компаній на території Донецької та Луганської областей, в тому числі металургійні комбінати та Алчевський коксохімічний завод.

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В 2011 році журнал «Фокус» поставив його на 12-те місце в рейтингу найбагатших людей України, оцінивши його статки в 1,8 мільярди доларів.

Мкртчан був одним із засновників футбольного клубу «Металург», який тричі посідав третє місце в чемпіонаті України з футболу, та власником російського футбольного клубу «Кубань».

Після початку військового конфлікту на сході України Мкртчан повідомив про втрату контролю над своїми підприємствами.

Мкртчана заарештували в Росії в лютому 2018 року.