Міністр Кабміну про збитки бізнесу від заборони в'їзду іноземцям: не треба шукати злого умислу

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав, що йому прикро, що бізнес зазнає збитків через заборону на в'їзд іноземцям. В ефірі Радіо Свобода він пояснив, що такий захід є непопулярним, але вимушеним рішенням уряду.

«Мені прикро, що український бізнес змушений нести такі втрати. Це, на жаль, об'єктивність. І не треба шукати тут злого умислу. Не треба шукати тут якогось підступу. Ми приймаємо непопулярні рішення. І, дійсно, шкода, що люди несуть за це такі… збитки», – сказав міністр в ефірі програми «Свобода Live».

У тому ж ефірі львівський ресторатор Андрій Худо розповів про збитки, які несе готельно-ресторанний бізнес у Львові. За його підрахунками, через карантин частка іноземних туристів знизилась з приблизно 70% практично до нуля.

На позачерговому засіданні 27 серпня Кабінет міністрів заборонив в'їзд іноземцям з 00:00 28 серпня і до 00:00 годин 28 вересня.