Офіс генпрокурора відкликає клопотання про обрання Татарову запобіжного заходу

Офіс генерального прокурора відкликає клопотання про обрання заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову запобіжного заходу, передає кореспондент Радіо Свобода.

Суддя Вищого антикорупційного суду Києва пішов до нарадчої кімнати.

Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу президента Олега Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирається наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.