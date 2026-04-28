Олена Київець склала присягу народного депутата від «Слуги народу»

Народна депутатка Олена Київець склала присягу у Верховній Раді 28 квітня. Відтак вона набула депутатських повноважень і увійшла до фракції «Слуги народе».

Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук повідомила, що Київець увійшла до парламенту після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної. Вона балотувалася під номером 161 у виборчому списку.

«Олена Київець – правниця, науковиця, доктор юридичних наук. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України, працювала викладачкою, займалася громадською діяльністю, має досвід роботи в апараті Верховної Ради України», – розповіла Палійчук.

23 квітня Центральна виборча комісія повідомила, що отримала відповідні документи й зареєстувала Київець народною депутаткою.

Верховна Рада України 8 квітня ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народної депутатки Дар’ї Володіної. Рішення ухвалили у зв’язку з особистою заявою депутатки про складення нею повноважень.