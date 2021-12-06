У Львові на 102-му році життя померла зв’язкова Романа Шухевича

У Львові на 102-му році життя померла зв’язкова головнокомандувача УПА Ольга Ільків.

Ольга Ільків була заарештована НКВС у 1950 році. Спочатку вона перебувала у тюрмі на Лонцького. У жінки забрали двох її дітей, змінивши їм прізвища. Вона довгі роки шукала своїх доньку і сина. Зв’язкова Романа Шухевича була позбавлена волі на 25 років, 14 років з яких провела у радянських тюрмах.

Ольга Ільків вступила в ОУН у 1941 році.

З 1945 року вона працювала у підпіллі під псевдо «Роксоляна», «Звіробій.

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У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. За життя жінка змогла ознайомитись зі своєю кримінальною справою.