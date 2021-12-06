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У Львові на 102-му році життя померла зв’язкова Романа Шухевича

Ольга Ільків під час відкриття пам'ятника головнокомандувачу УПА генералу Роману Шухевичу в селі Княгиничі на Івано-Франківщині, 13 листопада 2005 року. У Княгиничах Роман Шухевич перебував із жовтня 1946-го по вересень 1947 року

У Львові на 102-му році життя померла зв’язкова головнокомандувача УПА Ольга Ільків.

Ольга Ільків була заарештована НКВС у 1950 році. Спочатку вона перебувала у тюрмі на Лонцького. У жінки забрали двох її дітей, змінивши їм прізвища. Вона довгі роки шукала своїх доньку і сина. Зв’язкова Романа Шухевича була позбавлена волі на 25 років, 14 років з яких провела у радянських тюрмах.

Ольга Ільків була позбавлена волі на 25 років, 14 років з яких провела у радянських тюрмах
Ольга Ільків була позбавлена волі на 25 років, 14 років з яких провела у радянських тюрмах

Ольга Ільків вступила в ОУН у 1941 році.

З 1945 року вона працювала у підпіллі під псевдо «Роксоляна», «Звіробій.

Під час відкриття пам’ятника головнокомандувачу УПА генералу Роману Шухевичу в селі Княгиничі на Івано-Франківщині, 13 листопада 2005 року. На фото: його син Юрій Шухевич (другий ліворуч), Ольга Ільків – колишня зв’язкова УПА, Любомир Полюга – колишній зв’язковий УПА. У селі Княгиничах Роман Шухевич перебував із жовтня 1946-го по вересень 1947 року
Під час відкриття пам’ятника головнокомандувачу УПА генералу Роману Шухевичу в селі Княгиничі на Івано-Франківщині, 13 листопада 2005 року. На фото: його син Юрій Шухевич (другий ліворуч), Ольга Ільків – колишня зв’язкова УПА, Любомир Полюга – колишній зв’язковий УПА. У селі Княгиничах Роман Шухевич перебував із жовтня 1946-го по вересень 1947 року

Читайте також: 97-річна Ольга Ільків, зв’язкова УПА: отримана справа допиту – це моя перемога над енкаведистом Лавренком

У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. За життя жінка змогла ознайомитись зі своєю кримінальною справою.

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