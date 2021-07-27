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Олімпіада: марокканця дискваліфікували після того, як він спробував вкусити суперника

Марокканця дискваліфікували вже після завершення поєдинку, який він програв одноголосним рішенням суддів

Марокканського боксера дискваліфікували на Олімпійських іграх після того, як він вкусив суперника за вухо під час поєдинку.

Важкоатлета Юнеса Баала дискваліфікували за неспортивну поведінку після того, як він намагався вкусити новозеландця Девіда Ньїку.

Ньїка зазначив, що, на щастя, у Баали в роті була капа, а він «трохи спітнів». Новозеландець додав, що раніше його вже кусали під час поєдинку.

Марокканця дискваліфікували вже після завершення поєдинку, який він програв одноголосним рішенням суддів. Спробу Баали вкусити Ньїку зафіксували камери.

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