МОК змінив порядок виходу команд на відкритті Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет змінив порядок виходу команд під час церемонії відкриття Олімпійських ігор. Про це повідомляє пресслужба МОК.

Команди з майбутніх країн-господарів Ігор виходитимуть перед делегацією держави, яка приймає змагання – традиційно вона закриває парад спортсменів.

Таким чином, наступного року у Токіо трьома останніми командами будуть США, Франція та Японія.

Окрім того, команда, сформована з біженців, яка в Ріо у 2016 році йшла передостанньою, виходитиме одразу після Греції, яка представляє батьківщину Олімпійських ігор та завжди відкриває парад.

Літні олімпійські ігри у Токіо відбудуться у липні-серпні наступного року.