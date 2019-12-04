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04 грудня 2019, Київ 13:16
Новини | Спорт

МОК змінив порядок виходу команд на відкритті Олімпійських ігор

Олімпійський вогонь на церемонії відкриття Ігор у Ріо-де-Жанейро

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Міжнародний олімпійський комітет змінив порядок виходу команд під час церемонії відкриття Олімпійських ігор. Про це повідомляє пресслужба МОК.

Команди з майбутніх країн-господарів Ігор виходитимуть перед делегацією держави, яка приймає змагання – традиційно вона закриває парад спортсменів.

Таким чином, наступного року у Токіо трьома останніми командами будуть США, Франція та Японія.

Окрім того, команда, сформована з біженців, яка в Ріо у 2016 році йшла передостанньою, виходитиме одразу після Греції, яка представляє батьківщину Олімпійських ігор та завжди відкриває парад.

Літні олімпійські ігри у Токіо відбудуться у липні-серпні наступного року.

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