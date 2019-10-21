У справі Омеляна оголосили обвинувальний акт – САП

У кримінальному провадженні стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна оголосили обвинувальний акт, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України. Йому інкримінують декларування недостовірної інформації.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України визначила порядок та обсяг дослідження доказів у цьому провадженні.

Наступне засідання заплановане на 10:00 28 жовтня.

13 вересня 2018 року Національне антикорупційне бюро України повідомило Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. Згодом статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення визнали неконституційною.

На той час міністр заявив про тиск з боку НАБУ, але додав, що йти у відставку не планує.

У лютому НАБУ повідомило про передачу обвинувального акту до Солом’янського райсуду Києва для розгляду по суті щодо Омеляна.

Ексміністр обвинувачується в тому, що в декларації за 2015 і 2016 роки умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад три мільйони гривень та вісім мільйонів гривень відповідно.