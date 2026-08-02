Через обміління Дунаю може бути зупинена єдина АЕС Угорщини

Єдина атомна електростанція Угорщини «Пакш» може бути зупинена через рекордно низький рівень води в річці Дунай, оголосив 1 серпня прем’єр-міністр Петер Мадяр.

Чотири реактори станції наразі працюють лише на чверть своєї повної потужності. Раніше влада припускала, що їх можуть зупинити наступного тижня, оскільки очікується подальше зниження рівня Дунаю, вода якого використовується для охолодження станції.

«Рівень води в Дунаї знизився ще більше. Тому інженери АЕС «Пакш» запровадили черговий раунд скорочення виробництва протягом ночі. Повне зупинення може статися раніше, вже цими вихідними», – цитує Мадяра агентство Reuters. Він додав, що зупинка може тривати кілька тижнів.

За даними Reuters, АЕС «Пакш» виробляє майже половину електроенергії Угорщини. Віцепрезидент владної партії «Тиса» Марк Раднаї попередив, що енергетична криза може коштувати Угорщині від 315 до 630 мільйонів доларів.