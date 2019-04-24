У 2019 році кількість жертв серед цивільних в Афганістані знизилася на 23 відсотки – ООН

У 2019 році кількість жертв серед цивільних в Афганістані знизилася на 23 відсотки, йдеться у звіті місії ООН в Афганістані (UNAMA).

При цьому в період з 1 січня до 31 березня 2019 року 581 людина загинула та 1 192 поранені. За аналогічний період минулого року загинули 799 людей та 1 506 поранених.

Згідно зі звітом, 140 цивільних загинули внаслідок американських авіаударів, ще 178 ­– після чотирьох атак смертників з боку бойовиків.

Керівник UNAMA Тадаміті Ямамото закликав бойовиків припинити використовувати вибухівку, а проурядові сили – скоротити кількість цивільних жертв під час авіаударів та розшукових операцій.

Загалом під час війни в Афганістані за 17 років загинули 75 316 афганських цивільних.