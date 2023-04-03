ООН підтвердила загибель 501 української дитини за час повномасштабного вторгнення Росії

В ООН підтвердили загибель щонайменше 501 дитини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомила виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел.

«Це лише ті, кого вдалося підтвердити ООН. Реальна цифра, ймовірно, набагато вища, а втрати для потерпілих сімей – неймовірні», – написала вона у своєму твіттері 3 квітня.

Крім того, майже тисяча українських дітей зазнали поранення, повідомила голова ЮНІСЕФ, додавши, що «видимі й невидимі рани, яких діти зазнають під час війни, можуть залишитися у них на все життя».

«Кожна дитина, де б вона не жила, заслуговує на те, щоб рости в мирній обстановці. Жодна дитина не повинна пережити дитинство, затьмарене насильством і страхом», – зазначила Рассел.

Тим часом, за даними Офісу генпрокурора України, станом на 3 квітня 2023 року через повномасштабну російську агресію загинули 467 дітей, ще 944 дитини – були поранені.

«Ці цифри не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – уточнили в ОГП.

Одна з нещодавніх підтверджених дитячих смертей – загибель п’ятимісячного немовляти в Авдіївці на Донеччині 31 березня. Дитина та її бабуся загинули внаслідок артобстрілу з боку російських військових, батьки немовляти були поранені.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 451 і поранення 14 156 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії – такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 2 квітня 2023-го.

З 1 по 31 березня в організації зафіксували дані про загибель 178 людей і поранення 587.

В УВКПЛ ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.