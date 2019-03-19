У світі відбулося зміщення інновацій із Заходу на Схід – ООН

У світі відбувається тенденція зміщення інновацій із Заходу на Схід, причому більше половини всіх міжнародних патентів цьогоріч надійшли із Азії, йдеться у звіті Організації Об’єднаних Націй.

«Азія на сьогодні є основним подавцем міжнародних патентних заявок через Всесвітню організацію інтелектуальної власності», – заявив голова ВОІВ Френсіс Ґаррі.

За його словами, домінування в подачі заявок «є важливою віхою для цього економічно-динамічного регіону і підкреслює історичний географічний зсув інноваційної активності із Заходу на Схід».

Торік лідером з подачі інноваційних заявок були США.

Повідомляється, що в основній категорії ВОІВ, Договорі про патентну кооперацію, подано 253 тисячі заявок, що на 3,9% більше, ніж в 2017 році.

У США було 56 142 заявок, далі, за кількістю, розмістився Китай (53 345) і Японія (49 702). Німеччина і Південна Корея – менш ніж 20 000 заявок кожна. В Індії був найбільший приріст серед всіх азійських країн – 2013.

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei встановив рекорд за кількістю заявок, поданих окремою корпорацією за всі попередні роки – 5405.

На початку року американська розвідка запідозрила компанію Huawei в недобросовісних зв’язках із китайським урядом. У Вашингтоні заявили, що за допомогою обладнання компаній китайська влада могла шпигувати за західними користувачами. Влада США також звинуватила Huawei у використанні підставної компанії Гонконгу для продажу обладнання в Ірані в порушення санкцій США.