ООН: у 2020 році в Криму видали накази про депортацію та примусове переміщення щонайменше 178 осіб

У 2020 році суди в окупованому Росією Криму видали накази про депортацію та примусове переміщення щонайменше 178 осіб, які за російським імміграційним законодавством вважаються іноземцями, йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Зокрема, мова йде про 105 громадян України (93 чоловіків і 12 жінок).

«Громадяни України, яким наказано покинути Крим, не мали паспортів Російської Федерації, мали реєстрацію або «прописку» на материковій частині України або не подали заяву чи не отримали російську посвідку на постійне проживання. Таким чином, вважається, що вони не мають права на проживання в Криму», – йдеться в доповіді.

УВКПЛ зазначає, що в порівнянні з попередніми роками кількість наказів про депортацію та переміщення скоротилася.

«Почасти це можна пояснити збільшенням випадків накладання грошових штрафів у справах, пов’язаних з імміграцією, зростанням кількості паспортів Російської Федерації, виданих жителям Криму, і тимчасовою забороною на депортацію у формі примусової висилки, запровадженою з 15 березня 2020 року по 15 червня 2021 року122 у зв’язку з COVID-19», – додали автори звіту.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.