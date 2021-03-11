ООН зафіксувала 18 випадків тиску на правозахисників і журналістів з серпня по січень – Богнер

Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументував 18 випадків погроз та нападів на журналістів за період з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021-го. Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН в Україні Матильда Богнер під час презентації доповіді за цей період 11 березня.

Йдеться про напади на журналістів та інших працівників медіа, правозахисників, громадянських та політичних активістів, ЛГБТІ-людей та тих, хто їх підтримує, а також представників національних меншин, уточнила вона.

«З цих 18 зафіксованих випадків чотири полягали в нападах, тиску та гарасменті правозахисників через їхню публічну діяльність. Один із випадків стався на території, контрольованій «самопроголошеною ДНР» (йдеться про незаконне збройне угруповання «ДНР» – ред.), де ті, хто здійснював «розслідування» щодо ймовірного ЛГБТІ-активіста, допитали його про його діяльність, не надавши доступу до адвоката», – сказала Богнер.

Читайте також:«Це був розрив шаблонів»: як створювалась книга-лауреат Шевченківської премії «В ізоляції» Стаса Асєєва

За її словами, офіс комісара ООН з прав людини також «стурбований» тим, що незаконні угруповання самочинно затримують людей за дописи в соцмережах.

«В одному випадку блогера, за повідомленнями, затримали за його дописи щодо самочинного затримання та тортур членами озброєних угруповань на території, конрольованій «самопроголошеною ДНР», які вони описали як екстремістські. Декілька релігійних громад на території, контрольованій самопроголошеними республіками, і надалі стикаються з обмеженнями своєї свободи віросповідання та переконань», – додала представниця ООН.

Крім того, Богнер вказала на напади на співробітників політичних партій перед місцевими виборами 25 жовтня 2020 року, «переважно спрямовані на дві опозиційні партії, яких вважаються проросійськими».

Читайте також: Офіс президента хоче проаналізувати рішення судів щодо ветеранів та громадських діячів з 2014 року

«Правоохоронні органи часто не могли ефективно захистити жертв, запобігти насильству та притягнути порушників, у тому числі членів угруповань, які пропагують насильство, таких як праворадикальні групи, до відповідальності», – заявила вона.

Моніторинг ООН здійснювався в період з 1 серпня 2020 по 31 січня 2021 року. Він охоплює 91 виїзд на місце спостереження, сім відвідувань місць тримання під вартою, моніторинг 56 судових засідань і 37 зібрань та 1108 інтерв.ю жертв порушень прав людини.