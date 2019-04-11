ООН: близько 800 мільйонів жінок стали заміжніми в дитячому віці

Наразі у світі живе близько 800 мільйонів жінок, які стали заміжніми в дитячому віці, йдеться у звіті Фонду ООН у галузі народонаселення.

Автори цього документу підкреслюють, що глобальний рух за репродуктивні права, що почався у 1960-х, змінив життя сотень мільйонів жінок, надавши їм можливість володіти своїм власним тілом і визначати своє майбутнє. Водночас, незважаючи на досягнення в останні 50 років, світ досі повинен пройти великий шлях до рівноправ’я.

«Репродуктивні права досі поза досяжністю для дуже багатьох жінок, включно з понад 200 мільйонам жінок, які хочуть запобігти вагітності, але не мають доступу до інформації про сучасні контрацептиви та сервіси», – розповіли в ООН.

У документі йдеться, що в середньому одна жінка народжує 2,5 дитини (у 1969 році це значення було на рівні 4,8). Водночас на 100 тисяч випадків народження дітей припадає 216 смертей жінок.