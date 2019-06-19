Кількість біженців і внутрішніх переселенців у 2018 році досягла майже 71 мільйона – ООН

Число біженців і внутрішніх переселенців у 2018 році досягло 70,8 мільйонів осіб. Як зазначив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, це – новий рекорд.

Він додав, що люди біжать від насильства, війни і переслідувань, а міжнародне співтовариство не може досягти миру.

За словами Гранді, у нову доповідь включені лише офіційні дані, реальні цифри можуть бути набагато більшими. Так, наприклад, з 4 мільйонів жителів Венесуели, які залишили свою країну, лише півмільйона звернулися за притулком.

«Згідно з новою доповіддю, число переміщень сьогодні в два рази перевищує показники двадцятирічної давності. Це ще раз підтверджує довгострокову тенденцію: людей, які потребують міжнародного захисту, стає все більше», – мовиться у повідомленні.

Гранді закликав збільшити фінансування для країн, яким доводиться справлятися з потоком біженців, що постійно зростає, і зміцнювати регіональне і міжнародне співробітництво в цій галузі. Він додав, що відсутність консенсусу у Раді безпеки ООН не дозволяє ефективно долати кризові ситуації.