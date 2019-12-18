Генасамблея ООН проголосує за резолюцію щодо Криму

Генасамблея ООН 18 грудня голосуватиме за узгоджений в листопаді проєкт резолюції щодо захисту прав людини в анексованому Криму, повідомляє місія України в ООН Twitter.



«18 грудня Генеральна асамблея ООН розгляне проєкт резолюції про захист прав людини на окупованій території Криму», – йдеться в повідомленні.

Засідання розпочнеться о 17:00 за Києвом.



Представництво України в ООН зазначило, що в проєкті резолюції, серед іншого, є засудження масових затримань активістів і захисників прав людини через звинувачення у підтримці «тероризму», заклик припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання власних думок, у тому числі до початку окупації; засудження практики призову чоловіків до ЗС Росії.

14 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За таке рішення проголосували 67 країн-членів комітету, проти – 23.

Резолюція набере чинності після її затвердження Генасамблеєю ООН.

Раніше ООН оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в анексованому Криму. Текст доповіді опублікований на сайті організації.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.