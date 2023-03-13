ООН і Росія у Женеві проводять переговори щодо зернової угоди

Організація Об’єднаних Націй і Росія почали переговори щодо зернової угоди, повідомляє AFP.



Голова ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффіт не дав коментарів журналістам, коли він прибув на переговори до штаб-квартири ООН у Женеві, як і Ребека Грінспан, голова агентства ООН з торгівлі та розвитку.

Російська місія в Женеві підтвердила AFP, що переговори почалися.

Минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув до Києва, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи.

У Туреччині 9 березня відбулися переговори з ООН, Україною та Росією щодо продовження угоди.

Перед цим, за повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».

Російське вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. Це тривало доти, доки укладена в липні 2022 року угода уможливила безпечний експорт критично важливих поставок продовольства.

Угода буде автоматично продовжена 18 березня на пів року, якщо Москва чи Київ не заперечуватимуть. Документи були підписані з одного боку Росією, Туреччиною та ООН, з іншого – Україною, Туреччиною та ООН. Прямих домовленостей Москви і Києва з цього питання немає.