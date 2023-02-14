Запрацював новий маршрут для доставки допомоги ООН у підконтрольні повстанцям райони Сирії

Колона вантажівок із допомогою пройшла через нещодавно знову відкритий прикордонний пункт до контрольованої повстанцями північної Сирії, куди допомога надходила повільно після землетрусу минулого тижня, який забрав життя вже майже 40 тисяч людей у Туреччині й Сирії.

Одинадцять вантажівок ООН заїхали до Сирії 14 лютого через прикордонний пункт Баб-ель-Салама після того, як Дамаск погодився дозволити всесвітній організації використовувати цей пункт для надання допомоги.

Через вісім днів після землетрусу рятувальники витягають з-під уламків тих, хто вижив, але головна увага зараз зосереджена на забезпеченні їжею і укриттям мільйонів людей.

На північ Сирії, де залишається останній анклав, який утримують противники президента Башара Асада, перша колона з гуманітарною допомогою дісталася лише четвертої доби після землетрусу. Досі для гуманітарних вантажів ООН був відкритий лише один пропускний пункт на кордоні Туреччини і Сирії.

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