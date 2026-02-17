ООН фіксує «суттєве зростання» кількості евакуйованих із прифронтових громад України в 2025 році

За даними ООН, близько 10 мільйонів українців мусили залишити власні домівки через російсько-українську війну, йдеться в звіті Управління верховного комісара в справах біженців ООН.

Зокрема, уточнює управління, 3,7 мільйона людей з цих 10 мільйонів перемістилися в межах країни, тоді як 5,9 мільйона – стали біженцями за кордоном. Також понад 10,8 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги.

ООН фіксує зростання обсягів евакуації в прифронтових регіонах:

«У 2025 році спостерігалося суттєве зростання кількості людей, які перемістилися або були евакуйовані з прифронтових громад. Через підтримувані УВКБ ООН транзитні центри, які працюють як гуманітарні хаби, де люди можуть розміститися на декілька днів, пройшло близько 90 000 евакуйованих».

Читайте також: Дослідження: кількість ударів Росії по медичних закладах України в 2025-му зросла майже на 50%

Управління посилається на офіційні дані, за якими торік лише з Донецької області виїхали понад 115 тисяч людей.

За звітом, 71% внутрішньо переміщених осіб є переселенцями вже протягом понад двох років. Багато хто з них мусили переїздити кілька разів. Понад половину – 57% – переселенців становлять виходці з територій, які повністю або частково окуповані Росією.

Близько 1,4 мільйона українських біженців повернулися до України й перебували там щонайменше впродовж трьо місяців. Водночас 41% із цієї цифри повернулися ще в 2022 році. ООН зазначає, що понад 300 тисяч біженців повернулися до місць, які не були місцями їхнього постійного проживання. Йдеться, зокрема, про людей із нині окупованих регіонів.





За даними Моніторингу кордону УВКБ ООН, кількість перетинів кордону в грудні й на початку січня знизилася. Водночас для тих, хто виїздив із України, факторами для такого рішення, окрім безпеки, були також проблеми з енергопостачанням. 78% респондентів вказали на перебої з електрикою, 57% – із забезпеченням теплом.

Управління також посилається на підсумки свого останнього Регіонального звіту, за якими 61% біженців з України й 73% внутрішніх переселенців все ще мають намір в майбутньому повернутися додому, водночас зростає частка респондентів, які не визначилися щодо повернення.

Влада Донецької області, зокрема, регулярно закликає жителів регіону евакуюватися через постійні російські обстріли.