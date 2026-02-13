Дослідження: кількість ударів Росії по медичних закладах України в 2025-му зросла майже на 50%

Від початку повномасштабного вторгнення Росія 2 591 раз атакувала українські об’єкти охорони здоров’я, повідомила 12 лютого правозахисна організація Physicians for Human Rights («Лікарі за права людини»).

За висновками дослідження PHR, ці напади «є не поодинокими інцидентами, а частиною системної стратегії Росії», яка має довгострокові наслідки для здоров’я та виживання українських цивільних.

«У період з 2024 по 2025 рік кількість задокументованих інцидентів зросла з 445 до 663 – майже на 50 відсотків», – йдеться в дописі.

Зокрема, PHR зафіксувала за час повномасштабної війни:

1 389 атак, які пошкодили або зруйнували лікарні та клініки

235 атак на автомобілі швидкої допомоги

359 загиблих і

379 поранених медичних працівників

127 атак, які вплинули на медичну допомогу дітям

94 атаки, що вплинули на систему охорони здоров’я матерів

«У міру наближення 24 лютого – чотирирічної річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну після понад десятиліття триваючої війни – постійні атаки на систему охорони здоров’я й надалі спричиняють масштабну фізичну та психічну шкоду по всій країні», – повідомляє організація.

За словами координаторки програми PHR в Україні Уляни Полтавець, атаки на медичні об’єкти є постійною складовою війни Росії і становлять частину ширшої кампанії проти української цивільної інфраструктури:

«Від розбомблених і розграбованих лікарень до повторних відключень електроенергії, що зупиняють надання життєво необхідної допомоги, і атак на транспорт, які перешкоджають екстреному реагуванню та доставці ліків, – невпинна кампанія Росії підриває доступ до медичної допомоги, послаблює стійкість громад і наражає цивільне населення на небезпеку. Сукупно ці напади поступово руйнують здатність цивільних виживати, одужувати та відновлюватися».





Дослідження цитує лікарку київської лікарні «Охматдит» Лесю Лисицю, яка розповіла про ускладнення доступу до медичної допомоги через виїзд одних лікарів і мобілізацію інших.

«Зростає кількість занедбаних випадків захворювань. Наприклад, люди бояться звертатися по допомогу, і їхні хвороби прогресують. Це стосується онкологічних, серцево-судинних, ендокринних та інших захворювань», – додала вона.

Попри широку документацію, відповідальність за атаки на систему охорони здоров’я залишається вкрай недостатньою. Під час як розслідувань, так і мирних переговорів ці порушення ризикують бути відсунутими на другий план, що загрожує тривалими наслідками для населення України та перспектив її відновлення.

PHR нагадує, що на початку вторгнення більшість ударів завдавалися наземними видами озброєння, в тому числі артилерією та реактивними системами, але стрімке розширення застосування дронів змінило характер атак.

Читайте також: Полювання на медиків. Російська армія цілеспрямовано атакує медпрацівників та шпиталі: факти

Зокрема, в останні місяці різко зросло використання розвідувальних і ударних безпілотників, що «порушує медичну евакуацію, екстрене реагування та надання допомоги, часто через повторні або «подвійні» удари по рятувальниках».

Також аналітики наголосили, що в прифронтових районах доступ до допомоги обмежений через пошкоджену інфраструктуру, високу вартість ліків і нестачу транспорту. Атаки на пологові будинки змушують жінок народжувати в дедалі небезпечніших умовах, що сприяло зростанню материнської смертності на 37% у 2024 році.

«Кількість смертей майже у 2,8 раза перевищує кількість народжень, що ставить Україну серед країн із найвищими показниками смертності у світі», – підсумовує організація.

У січні Міністерство охорони здоров’я підтвердило пошкодження чи руйнування через російську агресію 2551 об’єкта у 817 медичних закладах України.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.







